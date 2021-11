Draegerwerk Aktie: Der Knaller!

Der Draegerwerk &-Kurs wird am 19.11.2021, 15:14 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 70.35 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Draegerwerk & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Draegerwerk &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Buy"-Signale (bei 3 "Sell"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Draegerwerk &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 72,33 EUR mit dem aktuellen Kurs (70,35 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -2,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (69,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,63 Prozent Abweichung). Die Draegerwerk &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Draegerwerk &-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Draegerwerk &-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Draegerwerk & vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 83,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,69 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (70,35 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Draegerwerk & somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

