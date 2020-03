Drägerwerk Aktie: Gegen den Strom!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Die Aktie von Drägerwerk entwickelt sich derzeit stets gegen den allgemeinen Trend an der Börse. Dieses Muster ließ sich am Dienstag erneut beobachten. Während viele Titel sich von der Corona-Panik erholen konnten, ging es mit den Anteilen von Drägerwerk um 2,73 Prozent abwärts. Der Grund dafür liegt darin, dass viele Anleger vor allem deshalb in Drägerwerk investierten, weil das Unternehmen unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung