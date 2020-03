Drägerwerk-Aktie – Corona-Virus treibt Aktie – Effekt schon verpufft?

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Das neuartige Corona-Virus weckt die Panik! Neben vereinzelten Hamsterkäufen in deutschen Supermärkten sind auch panikartige Käufe von Desinfektionsmitteln oder Atemschutzmasken zu beobachten. Apotheken berichten von massiver Nachfrage. Und die diversen Anbieter von entsprechenden medizinischen Materialien zeigen Lieferengpässe an. Davon profitieren natürlich auch die Hersteller. So läuft die Produktion von Atemschutzmasten bei dem Medizintechnikhersteller Drägerwerk auf Hochtouren. Dies führte jüngst zu Fantasie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



