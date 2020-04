Draegerwerk Aktie: Auftragseingänge mit starkem Zuwachs!

Voraussichtlich Ende dieser Woche will die Drägerwerk AG & Co. KGaA (kurz „Draegerwerk“) ihre vorläufigen Zahlen für das 1. Quartal 2020 veröffentlichen. Einige Angaben gab es bereits vorab, und zwar noch unmittelbar vor den Feiertagen. Und die sahen gut aus: Denn man habe „im Zuge der Covid-19 Pandemie“ in Q1 2020 „in einem erheblichen Umfang mehr Aufträge erhalten“ als im entsprechenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



