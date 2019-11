Drägerwerk Aktie: Aktienrückkauf abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

„Damit ist der Aktienrückkauf abgeschlossen" – das meldete die Drägerwerk AG & Co. KGaA (kurz „Drägerwerk") noch kurz vor dem Wochenende, am Freitagabend. Das Unternehmen bezog sich damit auf ein im Oktober bekannt gegebenes Programm zum Rückkauf eigener Aktien. Demnach begannen die Aktienrückkäufe am 5. November und liefen bis einschließlich 21. November. Das war es dann auch schon mit dem Programm.



