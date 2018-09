Dräger setzt auf Aras PLM Plattform: Cloud-basierte PLM-Strategie bietet Grundlage für Drägers Wachstum (FOTO)

München (ots) -Aras, führender Anbieter von Open-Product-Lifecycle-Management(PLM)-Software für Unternehmen, gab heute bekannt, dass sich derinternationale Anbieter für Medizin- und Sicherheitstechnik Drägerfür den Einsatz der Aras PLM Plattform entschieden hat. Dashochmoderne PLM-System wird bei Dräger in der Cloud gehostet. Es löstdabei die Altsysteme ab und verbindet mehr als 2.500 Anwender. Drägerwird so die unternehmensweite Sichtbarkeit seiner Produktdatensicherstellen.Verfolgbarkeit des gesamten Produkt-LebenszyklusUm die Wertschöpfung im Unternehmen zu steigern und seineMarktposition weiter auszubauen, setzte Dräger auch auf dieEinführung eines neuen PLM-Systems. Im eigens dafür ins Lebengerufenen PACE-Programm legte das Unternehmen die spezifischenAnforderungen an eine PLM-Plattform fest. Außerdem erarbeitete Drägereinen Plan zur Einführung eines Systems, das alle Produktdaten undProzesse vereinheitlichen und die bisher verwendeten Programmeersetzen sollte.Für die beiden Geschäftsbereiche Medical und Safety hatte Drägerbisher getrennte PLM-Instanzen betrieben. Die Wahl fiel auf die ArasPLM Plattform, weil sie flexibel an die Anforderungen von Drägerangepasst werden konnte. Auch erlaubte sie eine einfache Migrationder Daten aus den beiden bestehenden PLM-Systemen. Darüber hinausspielte der Aras Partner Minerva eine wichtige Rolle: Dievorkonfigurierten Lösungen zur Erstellung von Design-History-Dateien,speziell für medizinische Geräte, ergänzten das Angebot von Araspassgenau.Die Aras PLM Plattform ermöglicht es, den gesamten Lebenszykluseines Produktes nachzuvollziehen: Das erhöht die Transparenz bei derProduktentwicklung, steigert die Produktqualität, reduziert dieProduktkosten und erleichtert die Umsetzung von Änderungen.Kurzfristig verfolgt Dräger das Ziel, mit der Hilfe von Aras dasAnforderungsmanagement zu optimieren und die Verwaltung vonStücklisten, Dokumenten und Stammdaten zu vereinfachen. Auch dasVariantenmanagement und die Produktkonfiguration sollen vereinfachtwerden. Des Weiteren wird in den Bereichen Model Based SystemsEngineering und Enterprise Change Management die Plattform von Araskünftig ebenfalls eingesetzt. In Drägers PLM-Strategie dient diePlattform von Aras als zentraler Dreh- und Angelpunkt für denDatenaustausch und verbindet eine Reihe weiterer Engineering- undBusiness-Systeme, beispielsweise Requirements Management Systeme,sowie verschiedene CAD- und ERP-Systeme.Zitate:"Die Produkte von Dräger schützen und retten Leben. Um unsereMarktposition weiter zu stärken, wollen wir die Transparenz,Zusammenarbeit und Effizienz bei der Entwicklung neuer Produkte undbeim Lifecycle-Management weiter vorantreiben. Die Investition in dieAras PLM Plattform ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. DerPlattformansatz von Aras passt perfekt zu unserem IT-Betriebsmodell.Die Aras PLM Plattform bietet uns einen einfachen Weg, um Daten ausunseren bestehenden Systemen zu migrieren und unsere aktuelleIT-Architektur aufzufrischen. So binden wir neue Technologienunkompliziert ein und können unsere Teams in den Mittelpunkt desProduktlebenszyklus stellen". - Marcus Schüler, Head of GlobalFunctions R&D bei Dräger und Sponsor des PACE-Programms."Weltweit konzentrieren sich führende Unternehmen wie Drägerwieder auf ihre Produktprozesse, um die Wertschöpfung zu optimierensowie Effizienz, Innovationen und Wachstum voranzutreiben. Durch denEinsatz der Aras PLM Plattform kann Dräger die technologischeGrundlage für die digitale Transformation des Unternehmens schaffen".- Andreas Müller, SVP European Operations bei Aras.Über Aras:Aras ermöglicht es den weltweit führenden Herstellern komplexersowie vernetzter Produkte ihre Produktlebenszyklusprozesse zutransformieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dieoffenen, flexiblen, skalierbaren und erweiterbaren PLM-Plattformenund -Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen undFunktionen mit kritischen Produktinformationen und Prozessen imgesamten Unternehmen. Zu den Kunden von Aras zählen Airbus, BAESystems, GE, GM, Hitachi, Honda, Kawasaki Heavy Industries undMicrosoft. Besuchen Sie www.aras.comPressekontakt:Aras DeutschlandFlorian Zinnerfzinner@aras.com+49 (0) 81424412631Conrad BautzeLEWIS Communications GmbHE-Mail: aras@teamlewis.comTel.: +49 89 17 30 19-57Original-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell