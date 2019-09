Dräger einigt sich mit Gewerkschaft auf Senkung der Personalkosten

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk , die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat haben sich auf ein Eckpunktepapier zur Senkung der Personalkosten geeinigt.



Damit sollen in den nächsten vier Jahren Standortschließungen bei Dräger in Deutschland ausgeschlossen und betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden, wie die Verhandlungspartner am Montag mitteilten. Dafür verzichten die Beschäftigten die nächsten drei Jahre auf Tariferhöhungen. Der Konzern hatte Ende August angekündigt, Personalkosten in Höhe von 120 Millionen Euro einsparen zu müssen und dafür am Stammsitz in Lübeck 150 Stellen zu streichen./ems/DP/stw