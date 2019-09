Drache, Schlange, Liebesschwur: Tipps für Tätowierte

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Tattoos liegen im Trend. Nach eineraktuellen Umfrage im Auftrag der "Apotheken Umschau" ist jeder fünfteDeutsche tätowiert, bei den unter 40-Jährigen sogar jeder Dritte. Wasman über Tattoos wissen muss, sagt Ihnen Petra Bröcker:Sprecherin: Ob Drache, Schlange oder Liebesschwur - immer mehrMenschen lassen sich bunte Bilder in die Haut stechen. Wer sichtätowieren lässt, sollte vor allem auf Hygiene Wert legen, sagtBettina Rackow-Freitag von der "Apotheken Umschau":O-Ton Bettina Rackow-Freitag 15 sec."Bei der Auswahl eines Tattoo-Studios sollte man unbedingt daraufachten, dass dieser Tattoo-Bereich ganz klar vom restlichen Studioabgetrennt ist und desinfizierbar ist. Und im Urlaub Finger weg vonunhygienischen Studios am Straßenrand - also, Augen auf!"Sprecherin: Bei mehr als sechs Prozent der Tätowierten kommt es zugesundheitlichen Komplikationen:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 22 sec."Fehlt die Hygiene, kann es über eine infizierte Tätowier-Nadel zuHIV- oder Hepatitis-Infektionen kommen. Wenn der Tätowierer keineLatex-Handschuhe trägt oder sie auch nicht regelmäßig wechselt, kannsich die Wunde infizieren. Zudem: Vorsicht vor allergischenReaktionen auf die Farbinhalte, am besten sollte man sich eine Listemit allen Farbstoffen geben lassen."Sprecherin: Sieben Prozent der Tätowierten bereuen ihreEntscheidung später, vor allem ältere Menschen und angehende Eltern.Man kann Tattoos entfernen lassen, doch das ist aufwändig und teuer:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 20 sec."Zwar gibt es ganz moderne Laser-Techniken heutzutage, aber eskönnen bis zu zehn Sitzungen nötig sein. Zudem sollte man zumHautarzt gehen und nicht zu einer Kosmetikerin oder es imTattoo-Studio machen lassen. Teuer ist es auch: Es kann bis in dieTausende gehen und die Krankenkassen zahlen nichts."Darum sollte man sich genau überlegen, ob und wenn ja welchesMotiv man sich stechen lässt, schreibt die "Apotheken Umschau". Dennschließlich trägt man die Bilder ein Leben lang auf der Haut.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell