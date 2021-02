Dr.wait erweitert sein digitales Wartezimmer um Terminverwaltung und führt Termintausch zwischen Patienten ein

Calw (ots) - Heute launched Dr.wait sein Termin-Buchungsportal (https://www.drwait.de/kalender) für 19,90EUR/Monat in Deutschland. Damit expandiert Dr.wait das digitale Wartezimmer zum ersten Mal nach der Gründung im Herbst 2020."Wir haben unter dem Motto "schneller, schöner, sicherer" unseren Terminplaner designed." - so Gründer Joseph Duncan. Unter anderem verspricht Dr.wait, dass im Durchschnitt nichts länger als ein Zehntel einer Sekunde braucht um zu laden. Das bleibt auch beim neuen Kalender so. Dazu werden persönliche Patientendaten wie Name und Geburtsdatum schon während der Terminbuchung hochgradig verschlüsselt. Das schafft eine zusätzliche Ebene an Sicherheit, denn diese Daten sind nur von der jeweiligen Praxis lesbar."Mit Dr.wait wurde ein Produkt geschaffen, dass den Alltag von Patienten und Ärzten sehr erleichtert. Und dabei brillieren sowohl das Wartezimmer als auch die Online Terminvergabe durch eine einfache Handhabung" fügt Julia Baur, Business Development Managerin bei Dr.wait, hinzu.Um zusätzliche Flexibilität für Patienten zu bieten, ermöglicht Dr.wait einen neuartigen anonymen Termintausch zwischen Patienten. Das hilft vor allem, wenn alle Termine ausgebucht sind und man dringend vor dem Urlaub den Zahnarzt aufsuchen muss. Mit einer Tauschanfrage können Patienten eine Summe bieten, für die andere Patienten gerne Ihre Termine verschieben würden. Findet Dr.wait einen geeigneten Tauschpartner, findet der Termintausch unkompliziert und anonym statt.Mit digitalem Wartezimmer (https://www.drwait.de/) und Terminverwaltung steht Dr.wait ab sofort für 19,90 EUR pro Arzt im Monat zur Verfügung. Für 30 Tage können alle Funktionen kostenlos getestet werden. Die Patienten-App steht kostenlos für alle Patienten für iOS (https://apps.apple.com/de/app/dr-wait/id1503289852) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drwait&hl=de) zum Download bereit.Pressekontakt:Dr.wait UG (haftungsbeschränkt)Joseph Duncan+493012076512presse@drwait.deOriginal-Content von: Dr.wait UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell