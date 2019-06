Dr. med. Dr. jur. Martin Siebert wird den Vorsitz der Geschäftsführung von Paracelsus Kliniken übernehmen (FOTO)

Osnabrück (ots) -Erfahrener Klinikmanager und Branchenexperte startet zum 1. August- Neuer CEO will Paracelsus im Team wieder weit nach vorne bringen -Paracelsus Krankenhausgruppe auf gutem WegDer erfahrene Klinikmanager und Branchenexperte Dr. med. Dr. jur.Martin Siebert wird zum 1. August 2019 den Vorsitz derGeschäftsführung der Paracelsus Kliniken übernehmen. Er folgt damitProf. Dr. Michael Philippi, der im September vergangenen Jahresunerwartet verstorben war.Martin Siebert wird von der Rhön-Klinikum AG zu Paracelsus stoßen,bei der Siebert derzeit noch beschäftigt ist.Gemeinsam mit Michael Schlickum, Finanzen, Dr. Christian Utler,Medizin, und Fabian Pritzel, Technologie & Innovation, wird Siebertdaran mitwirken, das Klinikunternehmen erneut Anschluss an die Ligader führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland finden zu lassen.Die Paracelsus Kliniken zählen mit 34 Einrichtungen an insgesamt 18Standorten zu den großen Klinikträgern in Deutschland. Bundesweitbetreuen rund 4.500 Mitarbeiter jährlich knapp 90.000 stationärePatienten. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 400Mio. EUR im Jahr. Unlängst hatte Paracelsus einige Rückschlägeverkraften müssen. Auch wurden die Entwicklungspotentiale in derVergangenheit nicht immer optimal ausgeschöpft. Seit dem Erwerb desUnternehmens durch die in der Schweiz ansässige BeteiligungsholdingPorterhouse AG, die sich zu 100% in Familienbesitz befindet, wirdeine Neuaufstellung und systematische Modernisierung desKlinikverbundes dynamisch vorangetrieben.Martin Siebert arbeitet seit 25 Jahren in verschiedenenFührungsfunktionen marktführender KrankenhausunternehmenDeutschlands. So war er jeweils langjährig in derKonzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken, als Geschäftsführer(CEO) der Median Kliniken sowie als Vorstandsvorsitzender derRhön-Klinikum AG tätig. Daneben engagiert sich Siebert ehrenamtlichim Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken sowie imVerband der Privatkliniken Sachsen und Sachsen-Anhalt."Wir freuen uns sehr, dass Dr. Dr. Martin Siebert die Leitung derGeschäftsführung der Paracelsus-Gruppe ab August übernehmen wird. Mitseiner ausgewiesenen Krankenhausexpertise und auch als Mensch ist erdie optimale Ergänzung für das bereits starke Paracelsus Team. DieUnternehmenstransformation ist auf gutem Wege. Dabei wissen wir, dassdies nur mit den richtigen Leuten zu schaffen ist, die sich fürQualitätsmedizin, bei welcher der Patient im Mittelpunkt steht,einsetzen. Mit Dr. Dr. Martin Siebert haben wir meiner Einschätzungnach die richtige Persönlichkeit gefunden", so Felix Happel,Aufsichtsratsvorsitzender der Paracelsus Kliniken.Dr. med. Dr. jur. Martin Siebert, designierter Vorsitzender derGeschäftsführung der Paracelsus-Kliniken, ergänzt: "Paracelsus stehtfür integrierte Versorgungsangebote; ambulante, stationäre undrehabilitative Leistungen ergänzen sich. Ungeachtet einigerRückschläge hat sich Paracelsus in den zurückliegenden Jahren einehervorragende medizinische Reputation erarbeitet; die Patientenschätzen die Kliniken und das Engagement ihrer Mitarbeiter sehr. Aufdieser Grundlage werden wir aufbauen und alles daran setzen, dieParacelsus Kliniken wieder weit nach vorne zu bringen." Im Zuge desEigentümerwechsels werde bereits erkennbar, wie sehr sich Paracelsusunter dem kompetenten Einfluss eines langfristig orientiertenFamilienunternehmens zu einem modernen und leistungsstarkenGesundheitsdienstleister verändern lasse.Pressekontakt:Dirten von SchmelingLeiterin UnternehmenskommunikationParacelsus-Kliniken DeutschlandSedanstraße 10949076 OsnabrückT 0541 6692-333dirten.vonschmeling@pkd.dewww.paracelsus-kliniken.deOriginal-Content von: Paracelsus Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell