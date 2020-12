Dr. Volker Schmidt (ETHENEA): Brexit – Die Uhr tickt!

Dezember 2020 – Auch wenn davon noch nicht viel zu spüren ist: Im Januar dieses Jahres trat das Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Kraft. Aktuell befindet sich das Vereinigte Königreich zwar aufgrund der einjährigen Übergangsfrist noch in einer Art Schwebezustand, aber spätestens am 31. Dezember soll endgültig Schluss sein und Großbritannien den Europäischen Wirtschaftsraum verlassen – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung