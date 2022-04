Dr. Velibor Marjanovic in die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank berufen

Frankfurt am Main (ots) -- Start als Geschäftsführer zum 01. Mai 2022- Markus Scheer nach langjähriger Mitgliedschaft in der Geschäftsführung in den Ruhestand verabschiedetIn der KfW IPEX-Bank kommt es zu personellen Veränderungen auf der Führungsebene: Dr. Velibor Marjanovic wird zum 01.05.2022 von der KfW als Gesellschafterin der KfW IPEX-Bank in deren Geschäftsführung berufen. In seiner neuen Rolle wird er den Bereich der Industriesektoren verantworten.Bereits seit 2005 bei der KfW tätig, hatte Dr. Velibor Marjanovic unter anderem Positionen als Abteilungsleiter "Unternehmensstrategie" und mehrere Jahre als Leiter des Bereichs "Konzernentwicklung und Volkswirtschaft" inne, wo er direkt an den CEO der KfW berichtete. Im Jahr 2019 folgte der Wechsel in die KfW IPEX-Bank, in der er leitende Positionen im Kreditmanagement übernahm und zuletzt das Geschäft im Bereich Energie und Umwelt verantwortete. Im August 2021 wurde er zum Generalbevollmächtigten der KfW IPEX-Bank ernannt."Wir freuen uns ausgesprochen, mit Herrn Dr. Velibor Marjanovic einen fachlich sehr versierten und breit aufgestellten Manager für die Geschäftsführung gewonnen zu haben, dessen Erfahrungen und Kompetenzen die Leitung der KfW IPEX-Bank hervorragend ergänzen werden", so Christiane Laibach, innerhalb des Vorstands der KfW Bankengruppe verantwortlich für die Export- und Projektfinanzierung der KfW IPEX-Bank. "In seiner Zuständigkeit für den Bereich der Industriesektoren wird Dr. Velibor Marjanovic insbesondere die Begleitung der Kunden der KfW IPEX-Bank bei ihrer Transformation in den Schwerpunktthemen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und der Nutzung von Wasserstoff weiter vorantreiben."Dr. Velibor Marjanovic tritt die Nachfolge des Geschäftsführungsmitgliedes Markus Scheer an, der nach langjähriger und erfolgreicher Zugehörigkeit zur KfW IPEX-Bank, darunter 15 Jahre als Geschäftsführer, bereits Mitte März planmäßig in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt war.Lebenslauf und Foto von Dr. Velibor Marjanovic finden Sie unter: Das Management der KfW IPEX-Bank (kfw-ipex-bank.de) (https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Organisation/Gesch%C3%A4ftsleitung-und-Aufsichtsrat/Dr.-Velibor-Marjanovic/index.html)Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dela Strumpf,Tel. +49 (0)69 7431 2984, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Dela.Strumpf@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell