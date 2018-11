Dr. U Devices & Mamba Instruments kündigen Technologie-Deal an

Dr. U Devices lizensiert Patentrechte von FUE-Technologie anInstrumenten von MambaRedondo Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dr. U Devices,Hersteller von Dr. UGraft Revolution Hair Transplant Systems, gabheute bekannt, dass es nun eine weltweite Partnerschaft mit MambaInstruments und seinem Gründer, Dr. Roberto Trivellini, Südamerikasherausragendem Haarwiederherstellungschirurgen, eingegangen ist. Diebeiden Unternehmen haben einen weltweiten Lizenzvertrag über dasUS-Patent Nr. 8.876.847 (und ausländische Äquivalente) von Dr. UDevices abgeschlossen, das die revolutionäre FUE-Stanztechnologieumfasst.Der Gründer von Dr. U Devices, Dr. Sanusi Umar, sagte dazu: "Ichfreue mich, mit Dr. Trivellini zusammenzuarbeiten, der dasAushängeschild der Haarchirurgie in Südamerika ist. Gemeinsam werdenwir mein wertvolles geistiges Eigentum nutzen, um die Technologie andie Spitze der Branche zu bringen. Ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit Dr. Trivellini und anderen geschätzten Kollegen,um die FUE-Haarrestaurierung auf der ganzen Welt voranzutreiben."Dr. Trivellini's Mamba Instruments ist der erste Hersteller vonFUE-Chirurgiegeräten, der eine Lizenz für die Patente erhält, die dievon Dr. U Devices entwickelte (hybride) FUE-Stanztechnologieumfassen. Dr. U Devices hat seine geistigen Eigentumsrechte gegenüberProdukten, die diese Rechte verletzen, in den USA und auf der ganzenWelt durchgesetzt und wird dies auch weiterhin tun.*Dr. Umar ist ein bekannter Haarchirurg, Dermatologe und Mitgliedder klinischen Fakultät der University of California in Los Angeles(UCLA). Dr. Umar ist Erfinder und Inhaber zahlreicher Patente und einPionier und Innovator auf dem Gebiet der Haarersatztherapie. Dr.Trivellini ist der führende Experte für Haarwiederherstellung in Süd-und Mittelamerika mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet derHaarwiederherstellung. Zu den Erfolgen von Dr. Trivellini gehörendie Gründung der Paraguayischen Gesellschaft fürHaarwiederherstellungschirurgie und der LateinamerikanischenWerkstatt der FUE.Dr.UGraft Revolution Haartransplantationssysteme (FUE-Maschinenund -Stanzen) - die Innovationen verkörpern, die in den zahlreichenerteilten und angemeldeten Patenten von Dr. U Devices beschrieben undbeansprucht werden - sind derzeit weltweit unter https://ugraft.comfür den Einsatz in FUE-Verfahren verfügbar.*Dr. U Devices wird durch Kilpatrick Townsend & Stockton LLP imZusammenhang mit den laufenden Maßnahmen zur Durchsetzung desgeistigen Eigentums in den Vereinigten Staaten und im Auslandvertreten.Pressekontakt:Kristina Travaillotktravaillot@kilpatricktownsend.comOriginal-Content von: Kilpatrick Townsend & Stockton, übermittelt durch news aktuell