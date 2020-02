Dr. Torsten Derr wird neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Finanztrends Video zu SGL Carbon



mehr >

Wiesbaden (ots) - Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat heute Herrn Dr. TorstenDerr mit Wirkung zum 1. Juli 2020 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorsitzendendes Vorstands der SGL Carbon SE bestellt. Damit tritt Herr Dr. Derr dieNachfolge von Herrn Dr. Jürgen Köhler an, der zum 31. August 2019 von seinem Amtals Vorstandsvorsitzender des Unternehmens zurückgetreten war.Herr Dr. Derr ist seit 2016 Geschäftsführer der SALTIGO GmbH, Leverkusen, einemTochterunternehmen der LANXESS AG. Nach seinem Studium der Chemie und seinerPromotion an der Universität Bremen begann er seine berufliche Laufbahn 1997 beider Bayer AG, ab 2003 bei der LANXESS AG. Hier war er als Vizepräsident fürKunststoffzwischenprodukte, Leiter der Geschäftsbereiche Materialschutz undEPDM-Elastomere und in verschiedenen anderen leitenden Funktionen tätig, unteranderem als Leiter Commercial & Supply Chain Excellence & Chief CommercialOfficer der LANXESS AG. Herr Dr. Derr ist 50 Jahre alt und verheiratet.Susanne Klatten, Vorsitzende des Aufsichtsrats der SGL Carbon SE, heißt HerrnDr. Derr willkommen: "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Herr Dr. Derraufgrund seiner Führungserfahrung im internationalen Umfeld, seiner Kenntnissetechnologiebasierter Wachstumsmärkte und seines hohen technologischenVerständnisses bestens qualifiziert ist, die SGL Carbon zukünftig alsVorstandsvorsitzender zu führen."Dr. Torsten Derr ist gespannt auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr überdiese neue berufliche Herausforderung als Vorstandsvorsitzender bei der SGLCarbon SE. Meine Zielsetzung ist, zusammen mit meinen neuen Kolleginnen undKollegen das Potenzial der SGL Carbon zu heben."Pressekontakt:SGL Carbon SECorporate CommunicationsAndreas Pütz - Vice President Corporate Communications and MarketingSöhnleinstraße 865201 Wiesbaden/GermanyTelefon +49 611 6029-100Telefax +49 611 6029-101presse@sglcarbon.comwww.sglcarbon.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15670/4516067OTS: SGL Carbon SEISIN: DE0007235301Original-Content von: SGL Carbon SE, übermittelt durch news aktuell