Dr. Tino Igelmann neuer für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuständiger Direktionspräsident der Generalzolldirektion (FOTO)

Bonn/ Köln (ots) -Der Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Dr. RolfBösinger, führte am 10. September in Köln Dr. Tino Igelmann in dasAmt des Leiters der Fachdirektion Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)der Generalzolldirektion ein. An der Feierstunde mit zahlreichenGästen nahmen neben der Präsidentin der Generalzolldirektion, ColetteHercher und dem Leiter der österreichischen Finanzpolizei, WilfriedLehner, auch eine Reihe von Vertreterinnen und Vertretern andererBehörden und Verbände teil. Als Direktionspräsident trägt Dr.Igelmann besondere Verantwortung für den Einsatz des Zolls gegenSchwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Mit ihren bundesweit fast7.000 Beschäftigten erfüllt die FKS eine der Kernaufgaben derZollverwaltung. Besonderes Augenmerk liegt auf Prüfungen in besondersvon Mindestlohnverstößen betroffenen Branchen, der Verfolgungillegaler Beschäftigung sowie der Bekämpfung organisierter Formen vonSchwarzarbeit. Staatssekretär Dr. Bösinger betonte in seinerAnsprache die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der FKS, die ihreAufgaben seit Juli dieses Jahres durch das Gesetz gegen illegaleBeschäftigung und Sozialmissbrauch noch konsequenter und effektiverwahrnehmen kann. Dafür wird der Zoll in den nächsten Jahren um rund3.500 Beschäftigte aufgestockt. Zu seiner "für Wirtschaft und Bürgerbedeutenden und verantwortungsvollen, als auch herausforderndenAufgabe" wünschte Dr. Bösinger "alles Gute, viel Erfolg und das Glückdes Tüchtigen". Dr. Igelmann bedankte sich für die zahlreichenGlückwünsche der geladenen Gäste und betonte die Bedeutung derbehördenübergreifenden Zusammenarbeit: "Ein wesentlicher Faktor füreine erfolgreiche Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegalerBeschäftigung ist die Zusammenarbeit. Wir können Schwarzarbeit nurgemeinsam mit den ebenfalls mit dieser Zielsetzung tätigen Bundes-und Landesbehörden, mit unseren Bündnispartnern in Wirtschaft undGewerkschaften und durchgrenzüberschreitende Zusammenarbeit mitanderen EU-Mitgliedstaaten mit Erfolg weiter zurückdrängen".Der Werdegang von Dr. Tino Igelmann:Der 1974 in Damme geborene Jurist Dr. Tino Igelmann trat 2001 indie Bundesfinanzverwaltung ein. Sein dienstlicher Weg führte ihn überdie Oberfinanzdirektion Hannover und das Zollkommissariat Bremen 2002zum Bundesministerium der Finanzen. Dort befasste er sich bis 2012 inunterschiedlichen Referaten und Projekten insbesondere mit derZollfahndung, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und denOrganisationangelegenheiten der Zollverwaltung. 2012 übernahm Dr.Tino Igelmann die Leitung der Zentralen Facheinheit für dieFinanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Bundesfinanzdirektion West inKöln. Mit der Gründung der Generalzolldirektion zum 1. Januar 2016wurde er Abteilungsleiter der Direktion VII. Die Direktion VII mitSitz in Köln ist Teil der Generalzolldirektion, einerBundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums derFinanzen. Hauptaufgabe der Direktion VII mit ihren rund 140Beschäftigten ist die zentrale Steuerung und Unterstützung derFinanzkontrolle Schwarzarbeit bei den Hauptzollämtern. Zudem übt siedie Rechts- und Fachaufsicht über die Hauptzollämter aus und arbeitetdem Bundesministerium der Finanzen fachlich zu.Pressekontakt:GeneralzolldirektionDietmar ZwengelTelefon: 0228/303-11611Pressestelle.GZD@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell