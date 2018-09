Dr. Tina Klüwer, Geschäftsführerin des Berliner KI-Startups parlamind wird in Enquete-Kommission des Bundestages für Künstliche Intelligenz berufen (FOTO)

Berlin (ots) -Dr. Tina Klüwer, CEO und Gründerin des KI-Unternehmens parlamind,ist als Mitglied des KI-Verbandes zur Sachverständigen für die neueingesetzte Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz -Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale"benannt worden. Als promovierte Computerlinguistin und erfolgreicheEntrepreneurin möchte sie diese neue Rolle nutzen, um die Interessender jungen, innovativen KI-Unternehmen Deutschlands zu vertreten undfür dessen Förderung zu sorgen. Ziel ist, Deutschland als attraktivenWirtschaftsstandort für das KI-Ökosystem zu etablieren. "Es gibtviele Herausforderungen, die es erstmal zu meistern gilt, um alsUnternehmen am deutschen Markt Fuß zu fassen. Im Bereich KI muss vorallem der Transfer von wissenschaftlichem Know-how in einwirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell gelingen," erklärt Klüwer."Außerdem müssen wir für KI-Geschäftsmodelle auch noch vielAufklärungsarbeit leisten: Nur wenn das Business-Modell akzeptiertund positiv gesehen wird, sind Kunden gewillt, die Technologie zunutzen und Investoren bereit, das Unternehmen zu unterstützen." IhreFirma parlamind ist Spezialist für einen effizienten Kundenservicemittels Künstlicher Intelligenz.KI-Verbandsvorsitzender Jörg Bienert begrüßt die Berufung von Dr.Tina Klüwer: "Die Vorstellung unseres Positionspapiers im Juni 2018hat sehr positives Echo in Politik und Wirtschaft bekommen. Dies isteine sehr gute Basis, um über die Enquete-Kommission aktiv an derGestaltung der vielfältigen Fragestellung dieser Schlüsseltechnologiemitzuwirken."Der Enquete-Kommission gehören 19 Mitglieder des Bundestages undebenso viele Sachverständige an. Sie hat den Auftrag,Handlungsempfehlungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zuformulieren.Der Bundesverband Künstliche Intelligenz wurde im März 2018gegründet und vertritt die Interessen von mehr als 90Mitgliedsunternehmen, die sich intensiv mit der Entwicklung undAnwendung von KI-Technologien befassen. Auf Basis des im Juniveröffentlichten umfangreichen Positionspapier nimmt der Verbandaktiv an der politischen und gesellschaftlichen Diskussion zurNutzung und Etablierung von KI in Deutschland teil.Wer die KI-Technologie von parlamind einmal in Aktion erlebenmöchte, kann sich auf der GI-Jahrestagung INFORMATIK 2018 am 26. und27. September im Fraunhofer Forum in Berlin einen Eindruckverschaffen. Die KI-Experten von parlamind informieren Interessiertevor Ort umfassend über sämtliche Themen rund um den erfolgreichenKundenservice mittels KI.Über parlamindparlamind ist Spezialist für den effizienten Kundenservice mittelsKünstlicher Intelligenz. Die KI des Berliner Unternehmens verstehteingehende Nachrichten von Kunden auf semantischer Ebene undermittelt so das Anliegen und die Stimmung des Kunden sowie vieleweitere Informationen in der Nachricht. Mit diesen Fähigkeitenausgestattet, geht die KI eigenständig in den Dialog mit dem Kundenund führt notwendige, dazugehörige Prozesse automatisiert aus.Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen derComputerlinguistik und des maschinellen Lernens bilden dabei dieBasis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der parlamindKI-Technologie. www.parlamind.comPressekontakt:Pressekontakt parlamind:Katja GaesingE: kg@katgazing.comT: +49 89/ 5000 1340Kontakt zum Unternehmen:Nico Lamprecht, Solution ArchitectE: nico.lamprecht@parlamind.comOriginal-Content von: parlamind, übermittelt durch news aktuell