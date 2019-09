Dr. Thomas Steinruck neuer Manager für Kunst- und Wertsachenversicherungen (Fine Art & Specie) bei Chubb für die Schweiz, Deutschland und Österreich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Zürich/Frankfurt am Main (ots) -Chubb hat heute die Ernennung von Dr. Thomas Steinruck (41) alsneuen Manager für Kunst- und Wertsachenversicherungen (Fine Art &Specie) für die Länder Schweiz, Deutschland und Österreich bekanntgegeben.In dieser neu geschaffenen Position wird Steinruck für dieProdukteinführung und das weitere Wachstum von Kunst- (Fine Art) undWertsachenversicherungen (Specie) in den drei Ländern verantwortlichsein.Diese Versicherungen sehen, unter anderem, weltweite, sehrspezifische und individuell vereinbarte Allgefahren-Deckungen fürKunst-, Sammlungs- und Schmuckobjekte vor. Chubb bietet ihre Kunst-und Wertsachenversicherungslösungen für Privatkunden, Stiftungen,Unternehmenssammlungen, Galerien, Kunsthändler, Auktionshäuser,Museen, Schmuckhersteller und Juweliere im Einzel- oder Grosshandelan.Thomas Steinruck wird von seinem Dienstsitz in Zürich aus anChristian Graber, P&C Manager bei Chubb in der Schweiz, sowie anAndreas Faden, P&C Director bei Chubb für Deutschland und Österreich,berichten. Er übernimmt die Funktion mit sofortiger Wirkung.Steinruck verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Underwriting vonKunst- und Musikinstrumentenversicherungen, jeweils in der Schweiz,Deutschland und Liechtenstein. In seiner vorherigen Position war erals Senior Underwriter Kunstversicherungen bei Helvetia in Zürichtätig."Wir freuen uns, mit Thomas Steinruck einen anerkannten Kunst- undVersicherungsexperten für unser Team gefunden zu haben, der dieseninteressanten Geschäftsbereich aufbauen und entwickeln wird", erklärtFlorian Eisele, CEO der Chubb in der Schweiz."Kunst- und Wertsachenversicherungen ist eine neue Sparte fürChubb in den Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich. Unterstütztdurch das Wissen und die Erfahrung von Thomas Steinruck werden wirdiese nach den Bedürfnissen unserer Kunden und Maklerpartnerausrichten", erläutert Andreas Wania, Country President undHauptbevollmächtigter bei Chubb für Deutschland und Österreich.Pressekontakt:Kerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/deOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell