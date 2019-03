Dr. Teddy Yang als Vizepräsident und Leiter der Abteilung Biologics Discovery von Shanghai ChemPartner berufen

Finanztrends Video zu



Schanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner hat heute dieBerufung von Teddy Yang, Ph.D., als Vizepräsident und Leiter desBereiches Biologics Discovery im Hauptsitz des Unternehmens inSchanghai (China) bekannt gegeben.Dr. Yang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in derPharmabranche. Er war bei Genentech, im Novartis Institute forBiomedical Research sowie bei RuiYi Biopharmaceuticals tätig, bevorer 2015 dem Team Biologics Discovery von ChemPartner beitrat. Dr.Yang ist eine zuverlässige Führungskraft der Biologika-Forschung vonChemPartner und der Belegschaft von mehr als 150 Wissenschaftlern."Ich bin stolz auf das Wachstum der Biologika-Forschung vonChemPartner und freue mich darauf, dass Dr. Yang das Unternehmen indie Zukunft führen wird", sagt Dr. Wei Tang, CEO von ChemPartner."Die Fachkenntnis und das Engagement für wissenschaftliche Exzellenzvon Dr. Yang werden Garant der Zukunft von ChemPartner und unsererweltweiten Kunden der Biopharmazie sein.""Es ist mir ein Vergnügen, ChemPartner und unseren Kunden inmeiner neuen Rolle als Leiter des Bereiches Biologics Discovery zudienen. Unser Unternehmen besteht aus engagierten Mitarbeitern,welche den Ruf des Unternehmens als wichtige Organisation derForschung und Entwicklung im Bereich der Medikamente pflegen. Ich bingespannt, was die Zukunft für die Abteilung Biologics Discovery unddas gesamte Unternehmen bereithält", sagte Dr. Yang.ChemPartner ist eines der führenden Auftragsforschungsinstitute(Contract Research Organization/CRO) der Biologika-Forschung weltweitund bietet eine umfassende Dienstpalette von Konzeptdesign derBiologika bis zur vorklinischen Phase (IND-Einreichung als Medikamentin einer Frühphase der Erforschung) mit Forschung an Antikörpern,einer Plattform für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), Analysenund Produktion von Eiweißen und Antikörpern. Unser Team vonWissenschaftlern deckt das gesamte Spektrum der Spezialisierungen abund verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Biologika. DieAbteilung Biologics Discovery wendet in enger Zusammenarbeit mitKollegen der Bereiche Pharmakologie und DMPK modernste Technik an, umKunden bei der Entdeckung und Entwicklung der Therapien von Morgen zuhelfen.Informationen zu ChemPartnerShanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/), zu demChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway PharmaceuticalDevelopment gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen inder Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf denFeldern Biologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie,Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowieCMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einenvielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labors, Bürosund Vertreter in den USA, Europa, China und Japan.Pressekontakt:Livia LeggMSChief Commercial Officernews@chempartner.comSarah StapletonSenior ManagerMarketing and CommunicationTel.: +1 (913) 302-1568sstapleton@chempartner.comOriginal-Content von: Shanghai ChemPartner, übermittelt durch news aktuell