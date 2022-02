Dr. Susan Baker, ehemalige Vorsitzende der American Academy of Pediatrics, tritt dem wissenschaftlichen Beirat von Else bei

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 15. Februar 2022 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Susan Baker, Professorin für Pädiatrie an der University of Buffalo, dem wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board) von Else Nutrition beigetreten ist.

Dr. Baker ist eine anerkannte Expertin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung