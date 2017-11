Dr. Stefan Benett ist neuer Managing Director bei INVERTO (FOTO)

Köln (ots) -Die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierteUnternehmensberatung INVERTO hat mit Dr. Stefan Benett ihreGeschäftsführung auf neun Mitglieder erweitert.Dr. Stefan Benett verfügt über mehr als 20 JahreBeratungserfahrung im Bereich Einkauf und Operational Excellence.Nach seiner Promotion als Wirtschaftsingenieur in St. Gallen war erals Procurement-Experte bei der Boston Consulting Group und alsLeiter des Procurement Excellence Center einer global agierendenManagementberatung tätig.Dr. Stefan Benett leitet bei INVERTO als einer von zweiGeschäftsführern den Standort München. Dessen räumliche Kapazitätenwurden kürzlich verdoppelt, um der laufenden und geplantenGeschäftsentwicklung gerecht zu werden. "Mit Stefan Benett haben wireinen exzellenten Einkaufsexperten für unser Team gewonnen, der dasWachstum von INVERTO und den Standort München mit seinerweitreichenden Erfahrung im Bereich Industriegüter und seinempersönlichen Netzwerk unterstützt", so Frank Wierlemann, ManagingDirector und Gründungsmitglied von INVERTO.Als Experte für Einkaufstransformation entwickelt Dr. StefanBenett zukunftsorientierte Einkaufsstrategien für produzierendeUnternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Prozess- undGrundstoffindustrie sowie dem Energie- und High-Tech Sektor.Über die INVERTO GmbHINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer derführenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply ChainManagement in Europa.Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertungvon Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über derenUmsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten SupplyChain.Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt dasUnternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei,wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationaleKonzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und dieweltweit größten Private Equity Unternehmen.Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeiterin Marketing & KommunikationLichtstraße 43iD-50825 KölnTelefon +49 221-485 687-141E-Mail: presse inverto.comwww.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell