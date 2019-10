Dr. Sophie Chung hält Freitags-Keynote auf der deGUT / Die Ärztin und Gründerin von Qunomedical, einer Plattform für Medizintourismus, ist Speakerin am ersten Messetag

Berlin/Potsdam (ots) - Von Kindesbeinen an erlebte Sophie Chungdie Vielfalt und Potentiale unterschiedlicher Kulturen. Als Tochterkambodschanischer Flüchtlinge studierte sie in Österreich Medizin,beschäftigte sich aber auch mit Philosophie und der traditionellenchinesischen Medizin. Anschließend sammelte sie Erfahrungen alsÄrztin in Australien, als Strategieberaterin in der HealthcarePractice bei McKinsey & Company in Deutschland und als Director ofHealthcare Strategy beim New Yorker Start-up Zocdoc.In dieser Zeit reifte bei Chung die Idee für eine digitalePlattform, die Patienten weltweit Zugang zu erschwinglichenBehandlungen und kurzen Wartezeiten bei Spitzenmedizinern ermöglicht.Ihre Analyse: Selbst in hochentwickelten Ländern gibt es Millionenvon Menschen, die sich eine medizinische Behandlung nicht leistenkönnen oder mit langen Wartezeiten konfrontiert sind. Für dieseGruppe wollte sich Chung einsetzen und sie dabei unterstützen, denrichtigen Arzt im richtigen Krankenhaus zu finden und einen Termin zuvereinbaren - wenn nötig, auch innerhalb von wenigen Stunden.Ende 2015 gründete Chung in Kooperation mit dem VC-InvestorProject A Qunomedical in Berlin. Der offizielle Launch erfolgte imApril 2016. Aktuell vermittelt die Plattform Patienten an Ärzte undKrankenhäuser in 25 verschiedenen Ländern. Während des gesamtenProzesses werden die Kunden von Qunomedical begleitet. DasBehandlungsspektrum reicht von Reproduktionsmedizin über Zahnersatz,alternative Therapieansätze, Augenoperationen bis hin zuReha-Aufenthalten. Die Plattform arbeitet ausschließlich mitinternational zertifizierten Kliniken und prüft diese regelmäßigentlang der Patientenerfahrung. Sophie Chung istVorbild-Unternehmerin der Initiative "FRAUEN unternehmen" desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie.Wie schafft man es als Gründerin in einem Umfeld, in dem vieleStart-ups scheitern, den Optimismus nicht zu verlieren und sichdurchzusetzen? Dr. Sophie Chung spricht über ihre anfänglichscheinbar verrückte Idee, Startschwierigkeiten, Erfolge im Aufbauihrer digitalen Gesundheitsplattform und wieso sie es ernst meint mitder Weltherrschaft.Keynote: Freitag, 18. Oktober um 14.00 Uhr in der "AULA".Über die deGUTDie Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18.und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie einkostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnenund Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontaktezu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird diedeGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbankdes Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von derSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des LandesBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell