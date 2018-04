Dr. Simone Emmelius leitet ab 1. Mai die ZDF-Hauptredaktion Spielfilm (FOTO)

Mainz (ots) -Dr. Simone Emmelius wird zum 1. Mai 2018 neue Leiterin derZDF-Hauptredaktion Spielfilm. Der ZDF-Verwaltungsrat bestätigte denPersonalvorschlag des Intendanten in seiner Sitzung am Freitag, 27.April 2018, in Berlin. Sie folgt damit Susanne Müller, die Ende 2017pensioniert wurde. Dr. Emmelius ist seit 2012 für den Sender ZDFneoverantwortlich.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut erklärte dazu in Berlin: "MitSimone Emmelius übernimmt eine erfahrene und erfolgreicheFernsehmacherin die Verantwortung für den Spielfilmbereich. Mit ihrenumfangreichen Kenntnissen im Sender- und Lizenzmanagement ist sie fürdie Leitung der Hauptredaktion bestens qualifiziert."Die Hauptredaktion Spielfilm ist dem ZDF-Programmdirektorunterstellt und zeichnet für die redaktionelle Auswahl und Konzeptiondes Spielfilm- und Lizenzserien-Programms von ZDF und 3sat sowie fürdie Mitgestaltung des entsprechenden Portfolios in ZDFneo und ARTEverantwortlich. Außerdem ist die Hauptredaktion für Koproduktioneninternationaler Partner mit der Senderfamilie sowie für Sendungen zumThema Spielfilm und Kino zuständig.Simone Emmelius arbeitete nach dem Studium derLiteraturwissenschaft, Volkswirtschaft und Filmwissenschaft in Mainzund Konstanz zunächst als Redakteurin in der ZDF-HauptredaktionGesellschafts- und Bildungspolitik. 1987 wurde sie Referentin in derStabsabteilung des Intendanten. Als Redaktionsleiterin Multimedia warsie seit 1996 für den Aufbau der digitalen Fernsehaktivitäten des ZDFverantwortlich und leitete bis zur Gründung von ZDFneo die beidenDigitalsender ZDFinfokanal und ZDFdokukanal mit.https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dr-simone-emmelius/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell