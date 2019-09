Unterföhring (ots) -- Freddie Highmore in erneut in der Rolle als autistischer ArztDr. Shaun Murphy zu sehen, die ihm eine Golden-Globe-Nominierungeinbrachte- Ab 12. November immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go,Sky Ticket sowie auf Abruf- Die erste Staffel ist als Sky Box-Set verfügbar26. September 2019 - Große Gefühle im Krankenhaus. Findet ChirurgShaun Murphy in der dritten Staffel der erfolgreichenKrankenhausserie "The Good Doctor" endlich seine große Liebe? Shaun(Freddie Highmore) meistert den Klinikalltag trotz seines Autismus'immer routinierter. Nur im Zwischenmenschlichen hapert es manchmalnoch immer. Denn obwohl es zwischen ihm und seiner Kollegin Carly(Jasika Nicole) funkt, lässt er sich nur widerwillig auf ein Date mitihr ein. Gelingt es Carly, den Arzt von seiner Beziehungsangst zukurieren?Im Gegensatz zu seinem Privatleben wagt Shaun indes im OP riskanteOperationsmethoden, die noch nicht ausreichend getestet wurden - wasernste Konsequenzen für den jungen Chirurgen haben könnte. Zu sehensind die ersten zehn der insgesamt 20 Episoden ab 12. November immerdienstags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go sowie Sky Ticket. Der zweiteTeil der dritten Staffel startet im Frühjahr 2020 bei Sky.Über "The Good Doctor":Mit "The Good Doctor" gelang dem US-Sender ABC 2017 einÜberraschungs-Quotenhit, der das Genre der Krankenhausserienrevitalisierte: Das Medical Drama aus der Feder von "Dr.House"-Schöpfer David Shore wollten in Staffel 1 pro Folge über elfMillionen US-Zuschauer sehen. Teilweise überflügelten die Quotensogar die der supererfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory". Auchfür Staffel 2 schalteten konstant über sieben Millionen ein. Fürdiese Begeisterung sorgt vor allem einer: Freddie Highmore verkörpertden autistischen und hochbegabten Chirurgen mit hinreißendemWunderkind-Charme. Der Lohn war unter anderem eineGolden-Globe-Nominierung.Bekannt wurde der Londoner Schauspieler als Kinderstar an derSeite von Johnny Depp in Filmen wie "Charlie und dieSchokoladenfabrik" und "Wenn Träume fliegen lernen". SeineWandlungsfähigkeit bewies der hochintelligente Endzwanziger, derneben seiner Schauspielkarriere auch noch ein Cambridge-Studium inArabisch und Spanisch abschloss, zuvor in der Rolle des jungen NormanBates in "Bates Motel". Für den anspruchsvollen Part des autistischenChirurgen las er sich Highmore genau in die medizinischeFachliteratur ein und ließ sich am Set ständig von einem Expertenberaten. "Wir alle spürten die große Verantwortung, Autismus soauthentisch wie möglich darzustellen", sagt Highmore. DieSerienmacher lassen immer wieder komplexe Grafiken und digitaleEinblendungen im Szenenbild aufpoppen, um die ganz spezielleGedankenwelt eines Menschen mit Inselbegabung und Autismus begreifbarzu machen. Highmore und das Team von "The Good Doctor" zeigen dieKrankheit aber nicht als bloße Behinderung. "Wir wollten auch diepositiven Seiten des Autismus darstellen", so Highmore. "Dazu gehörtauch, den besonderen Blick Shauns auf die Welt zu würdigen und zuzeigen, wie er tickt und was ihn zum Lachen bringt."Facts:Originaltitel: "The Good Doctor", 3. Staffel/Part 1, zehn voninsgesamt 20 Episoden, je ca. 40 Minuten, USA 2019. Der zweite Partder dritten Staffel folgt im Frühjahr 2020.Ausstrahlungstermine:Ab 12. November immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go undSky Ticket. Staffel 1 ist als Sky Box Set verfügbar.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell