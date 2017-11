Dr. Schmitt GmbH Würzburg - Versicherungsmakler: 30 jähriges Jubiläum für Geschäftsführer Gerd Kunert (FOTO)

--------------------------------------------------------------Dr. Schmitt GmbH Würzburghttp://ots.de/lBnwu--------------------------------------------------------------Würzburg (ots) -Gerd Kunert, Geschäftsführer der Dr. Schmitt GmbH Würzburg, feiert2017 sein 30 jähriges Jubiläum. Nach seiner Ausbildung zumVersicherungskaufmann begann er 1987 das duale Studium derBetriebswirtschaftslehre mit Abschluss zum Diplom-Betriebswirt. 1991wurde ihm Handlungsvollmacht, 1994 Prokura und 2000 Generalvollmachterteilt. Seit 2002 ist er Geschäftsführer der Dr. Schmitt GmbHWürzburg und deren Tochterfirmen.Die Dr. Schmitt GmbH Würzburg zählt heute zu den 20 größtenVersicherungsmaklern und betreut mit 90 qualifiziertenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Würzburg bundesweit undinternational ihre Kunden. Der Schwerpunkt liegt im Bereich desRisikomanagements für den Mittelstand und der Industrie. Ein weiteresSpezialgebiet des Unternehmens ist die betriebliche Altersvorsorge.Analysiert werden der Bedarf des Unternehmens und dieunternehmerischen Risiken, um anschließend maßgeschneiderteVersicherungskonzepte zu erarbeiten.Die Dr. Schmitt GmbH Würzburg legt einen großen Wert aufkompetente und unabhängige Kundenbetreuung sowie die Ausbildung undFörderung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zugehörigkeitzur Unternehmensgruppe der Privatbank Bank Schilling garantiertUnabhängigkeit und unternehmerische Freiheit. Als unabhängiger Maklerarbeitet die Dr. Schmitt GmbH Würzburg mit fast allenVersicherungsgesellschaften national und international eng zusammen."Durch die freie Auswahl der Versicherer und somit derVersicherungsprodukte erhalten unsere Kunden das für sie bestmöglicheVersicherungskonzept", so Gerd Kunert, Geschäftsführer der Dr.Schmitt GmbH Würzburg.Neben der Geschäftsführung und aktiven Kundenbetreuung ist GerdKunert Mitglied in verschiedenen Fachräten, im Beirat namhaftergroßer Versicherungsunternehmen und unterhält ausgezeichnete Kontaktein der Versicherungsbranche. Zusätzlich engagiert er sich sozial,u.a. im Lions Club.Pressekontakt:Dr. Schmitt GmbH WürzburgVersicherungsmaklerDieselstraße 2 - 697082 WürzburgTelefon 0931 45075-0Telefax 0931 45075-555Original-Content von: Dr. Schmitt GmbH Würzburg - Versicherungsmakler, übermittelt durch news aktuell