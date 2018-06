Dr. Sanusi Umar gelingt mit Dr.UGraft(TM)-Ultraschall-Haartransplantation ein weiterer Durchbruch im Bereich der FUE-Technologie

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Der international renommierteChirurg für Haartransplantation, Dr. Sanusi Umar, liefert mit demDr.UPunch Curl(TM) auf Ultraschallbasis einen weiteren Meilensteinauf dem Gebiet der Entnahme follikularer Einheiten (follicular unitextraction, FUE) in der Haartransplantations-Chirurgie. Bei einerFUE-Haartransplantation werden Haare aus einer Spenderregionentnommen und in die vom Haarausfall betroffenen Stellen implantiert.Als Vorreiter im Bereich rotationsloser FUE entwickelte Dr. Umar(alias "Dr. U") dieses Gerät vordergründig für afrikanischeHaarstrukturen.FUE ist in vielen Fällen das bevorzugte Verfahrenafrikanischstämmiger Patienten, die unter Haarausfall leiden. Sohoffen sie die linienförmige Narbe zu vermeiden, die mit derStreifenentnahme-Technik (Follicular Unit Strip Surgery, FUSS)einhergeht. Dennoch kommt es bei der Entnahme lockiger Haarfollikelmit regulären Zylinderstanzen oftmals zu Verletzungen desHaarschafts. Aus diesem Grund war die sichere Entnahme afrikanischerHaarstrukturen ein bisher kaum umsetzbares Ziel - doch das hat nunein Ende.Mithilfe der Energie von Ultraschallwellen ist Dr. Umar eineproblemlosere Entnahme afrikanischen Haars gelungen. Zu diesem Zweckwird der Dr.UPunch Curl(TM) so eingestellt, dass er mitUltraschallfrequenzen, die der Gewebestruktur des Patientenentsprechen, vibriert. Auf diese Weise kann eine Gewebeadhäsion anTransplantate vermieden werden.Diese jüngste Innovation aus dem Hause Dr. Umar knüpft an einenbereits zuvor patentierten Durchbruch an: den revolutionärenDr.UPunch Curl(TM). Obwohl eine in PRS Global Open (https://journals.lww.com/prsgo/Fulltext/2016/09000/Comparative_Study_of_a_Novel_Tool_for_Follicular.15.aspx) veröffentlichte Studie (https://journals.lww.com/prsgo/Fulltext/2016/09000/Comparative_Study_of_a_Novel_Tool_for_Follicular.15.aspx) die unübertroffene Erfolgsrate des Geräts fürafrikanisches Haar zeigte, (https://journals.lww.com/prsgo/Fulltext/2016/09000/Comparative_Study_of_a_Novel_Tool_for_Follicular.15.aspx) https://journals.lww.com/prsgo/Fulltext/2016/09000/Comparative_Study_of_a_Novel_Tool_for_Follicular.15.aspxsah Dr. Umar Spielraum fürweitere Optimierungen.Laut Dr. Umar beruht dieser Enthusiasmus auf persönlichenErfahrungswerten: "Ich wollte ein Instrument konstruieren, das aufafrikanisches Haar ausgerichtet ist, insbesondere nachdem ich ameigenen Leib eine misslungene Haartransplantation erleben musste."Die Idee für diese Erfindung kam ihm an einem ungewöhnlichen Ort."Ich befand mich gerade auf einem Zahnarztstuhl, als mir dieserGedanke kam. Der Zahnarzt verwendete eine Ultraschallvorrichtung zurPlaqueentfernung, was mich den Einsatz von Ultraschall fürHaartransplantationen in Erwägung ziehen ließ."Darüber hinaus lässt der rotationslose Mechanismus der FUE aufUltraschallbasis rasurfreie Haartransplantationen realistischerwerden (https://dru.com/hair-surgery/dr-u-makes-another-breakthrough-in-hair-transplant-technology-with-dr-ugraft-sonic-hair-transplant/).Viele Betroffene, die eine Haartransplantation in Betracht ziehen,schrecken beim Gedanken an die unvermeidliche Rasur der Spenderregionzurück. Rasurfreie FUE mit rotierenden Geräten ist mit großenHerausforderungen belastet wie z.B. das Verheddern längerer Haare.Aus diesem Grund entwickelte Dr.Umar Dr.UPunch Stealth(TM), einemanuelle Stanze, die bei rasurfreien Verfahren zum Einsatz kommt.Wird das Dr.UPunch Stealth(TM)-Gerät durch Ultraschallfrequenzenerweitert, so könnte die Notwendigkeit einer Rasur beiHaartransplantationen der Vergangenheit angehören.Dr. U ist Gründer der Dr.UGraft Revolution(TM), die es sich zumZiel gesetzt hat, Kliniken und behandelnden Ärzten fortschrittlicheHaartransplantations-Instrumente zur Verfügung zu stellen. Währenddas ultraschallbetriebene Dr.UPunch Curl(TM)-Gerät noch nicht für diegewerbliche Nutzung zugelassen ist, haben sämtliche Ärzte, die aufdem Gebiet der Haartransplantation tätig sind, jedoch Zugang zu demmanuellbetriebenen Dr.UPunch Curl(TM).Dr. Umar wird einen dreitägigen, interaktiven Workshop zum ThemaHaartransplantation leiten, der vom 5.-7. Oktober 2018 in LosAngeles, Kalifornien, stattfindet. Teilnehmer können FUE aufUltraschallbasis selbst testen.Pressekontakt:informationen:Anahit MoumjianDr. U Devices Inc.Original-Content von: Dr. U Devices Inc., übermittelt durch news aktuell