Dr. Robert Lerman, renommierter Herzelektrophysiologe und Führungskraft im US-Gesundheitswesen, wird leitender ärztlicher Direktor bei LindaCare.

Leuven, Belgien und Hartford, Connecticut (ots/PRNewswire) -LindaCare, ein digitales Unternehmen im Gesundheitssektor, das sichauf die Fernüberwachung chronischer Krankheiten spezialisiert hat,gab heute bekannt, dass Dr. Robert Lerman als leitender ärztlicherDirektor und Vizepräsident für klinische Operationen zu LindaCarewechseln wird.Dr. Lerman bringt mehr als 24 Jahre Erfahrung in der klinischenForschung und im Gesundheitswesen bei LindaCare ein. Nach dem Erhalteines B.S. an der Stanford University und eines M.D. am AlbanyMedical College absolvierte er eine Facharztausbildung für InnereMedizin und war als Stipendiat für Herz-Kreislauf-Erkrankungen undklinische kardiale Elektrophysiologie tätig. Dr. Lerman praktizierte18 Jahre lang Herzelektrophysiologie in Südkalifornien, wo erleitender Arzt für Herzelektrophysiologie am St. Bernardine MedicalCenter war.Im Jahr 2012 kam Dr. Lerman als Corporate Vice President zuDignity Health, dem fünftgrößten Anbieter fürGesundheitsdienstleistungen des Landes. In den folgenden sechs Jahrenarbeitete Dr. Lerman mit Ärzten im Westen der USA zusammen, um dieklinische Qualität zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten zusenken."Dr. Lermans Hintergrund in der Elektrophysiologie und seinumfassendes Wissen über das US-Gesundheitssystem aus der Sicht vonKostenträgern und Anbietern bringt einzigartige und vielfältigeQualifikationen in seine Rolle bei LindaCare ein", sagte ShahramSharif, CEO von LindaCare."Ich bin sehr erfreut, zu LindaCare zu kommen", sagte Dr. Lerman."Die Fernüberwachung kardialer implantierbarer Geräte ermöglicht einefrühere Erkennung von Ereignissen, die ärztliches Eingreifen nötigmachen, reduziert die Zahl der Arztbesuche und sorgt für eine hohePatientenzufriedenheit. Das Software- und Servicemodell von LindaCareaggregiert und priorisiert Patientendaten aller wichtigen Herstellerin einer einfachen Plattform und verbessert so die Qualität undEffizienz der Patientenversorgung."Dr. Lerman wird eng mit den Kunden von LindaCare zusammenarbeitenund sich dabei auf den klinischen Workflow, die Produktoptimierung,die Forschung und die weltweite Einführung der OnePulse-Lösungkonzentrieren. Er wird für den klinischen Betrieb desPatientenfernüberwachungsdienstes des Unternehmens verantwortlichsein.Informationen zu LindaCareLindaCare ist ein Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit, dassich auf integrierte Softwarelösungen für die Fernüberwachung vonchronischen Krankheiten spezialisiert hat. Die Lösungen vonLindaCare, die im Jahr 2015 mit einem ersten Schwerpunkt aufPatienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt wurden, werdenauf andere chronische Krankheiten ausgedehnt werden und umfassen einebreite Palette von fernüberwachten medizinischen Geräten. DasUnternehmen ist in Europa und den USA tätig und wird 2018 in beidenRegionen expandieren.