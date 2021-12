Dr. Reuter Investor Relations zu artnet AG: Prime All Share Index – hochwertige Perlen inklusive

Quelle: IRW Press

Der Prime Standard – das ist das Qualitätssegment schlechthin. Denn – hier gelten die höchsten Transparenzstandards an der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Prime All Share Index wird nun die Wertentwicklung diese Börsensegments festgehalten. Ein genauerer Blick lohnt sich: Wie hat sich der Index in den vergangenen Jahren entwickelt? Was für Unternehmen sind im Index? Welche Branchen, welche Größe, welche Wertentwicklung? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung