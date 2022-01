Dr. Reuter Investor Relations: Sweden First North All Share – junge und dynamische Unternehmen mit großem Wachstumspotential

Quelle: IRW Press

Der ‚Sweden First North All Share‘ – ein Alternativmarkt für junge und dynamische Unternehmen mit großem Wachstumspotential. In Deutschland werden 526 Unternehmen gehandelt, die in diesem Index enthalten sind. Die Performance des Index? Gut, gerade auch im Vergleich zum DAX und MDAX. So konnte der ‚Sweden First North All Share‘ in den letzten 5 Jahren um 170% zulegen, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung