Dr. Reuter Investor Relations: Namibia – Land der Bodenschätze! Unternehmen wie Arcadia Minerals, Rio Tinto & Paladin Energy partizipieren daran

Quelle: IRW Press

Namibia ist besonders reich an Bodenschätzen. So machte hier der Bergbausektor im Jahre 2019 insgesamt 9,4 Prozent des namibischen BIP aus. Zugleich steuert dieser Rohstoffsektor mehr als 51 Prozent der Exporterträge bei. Folglich ist auch der Bergbau der wichtigste Wirtschaftszweig in Namibia.

Während der deutschen Kolonialzeit bis 1915 gab es sagenhafte Diamantenfunden, die eine regelrechte Goldgräberstimmung im kaiserlichen Deutschen Reich



