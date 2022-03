Dr. Reuter Investor Relations: Das Internet der Dinge als Herausforderung und Chance: Talkpool, Siemens, Microsoft

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Quelle: IRW Press

Nutzen, Mehrwert und Anlegerchancen einer greifbar werdenden Vision

Mit dem Internet der Dinge erreicht die Vernetzung Industrie und Alltag. Aber was ist eigentlich mit dem Begriff Internet of Things (IoT) gemeint und was bedeutet das für Unternehmen und Anleger? Letztlich geht es um nichts anderes als um einen Datenaustausch zwischen physischen Objekten ("Things"), die über das Internet miteinander verbunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung