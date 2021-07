Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis sorgt für guten Draht auf der Schiene

Weitere Suchergebnisse zu "Frequentis":

Quelle: IRW Press

Das österreichische Unternehmen bringt die digitale Kommunikation im Bahnverkehr ins Rollen. Eine Schlüsselrolle spielt die Deutsche Bahn.

Es ist eine der größten Installationen in der Firmenhistorie von Frequentis. Aktuell werden mehrere Tausend Bedienplätze der Deutschen Bahn an die digitale Kommunikationsplattform FTS 3020 von Frequentis angeschlossen. Aktuell ist FTS 3020 in mehr als 25 Ländern an über 10.000 Bedienplätzen im Einsatz.



