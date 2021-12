Dr. Reuter Investor Relations zu Frequentis AG: Ein künstliches Auge für Bahnschienen

Quelle: IRW Press

Frequentis erforscht in einem Pilotprojekt zusammen mit zwei Partnern die Überwachung der Gleisinfrastruktur mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

Mit Entwicklungen wie cloudbasierten Softwarelösungen zählt Frequentis zu den technologischen Vorreitern bei der Steuerung des zivilen und militärischen Luftverkehrs von Drohnen. In einem anderen Pilotprojekt will das an den Börsen in Wien und Frankfurt gelistete Unternehmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung