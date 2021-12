Dr. Reuter Investor Relations: Biofrontera startet klinische Studie

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Quelle: IRW Press

Der Spezialist für photodynamische Therapien gegen Hauterkrankungen will die Anwendungsmöglichkeiten für sein Dermatologieprodukt Ameluz® deutlich erweitern.

Biofrontera hat in dieser Woche bekanntgegeben, dass in den USA die nicht-randomisierte, offene und multizentrische Phase-I-Sicherheitsstudie an 100 Patienten für die Behandlung von Ameluz® bei milder und schwerer Aktinischer Keratose im Gesicht und auf der Kopfhaut mit drei Tuben begonnen hat. Dabei wird das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



