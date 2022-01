Dr. Reuter Investor Relations: Anlagechance Technologie-Aktien: CoinAnalyst, Deutsche Telekom, Bechtle AG

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Quelle: IRW Press

Technologie-Aktien, das klingt nach Game-Changer, Marktführer, Innovation. Aber was ist dran an diesem Image? Wie haben sich Technologie-Aktien entwickelt? Gar nicht so schlecht, wenn man einmal die deutsche Creme-de-la-Creme der Technologiewerte heranzieht: den TecDax – also die 30 größten deutschen Technologiewerte. Dieser Index hat sich in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt. Zum Vergleich: Der DAX schaffte im selben Zeitraum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung