Dr. Reuter IR: Für Frequentis hat der deutsche Markt Leuchtturmcharakter

Quelle: IRW Press

Das österreichische Unternehmen nutzt seinen größten Auslandsmarkt als Startpunkt für neue Kommunikations- und Informationslösungen bei Bestands- und Neukunden.

Deutschland spielt für Frequentis in zweierlei Hinsicht eine Sonderrolle. Die Aktie des auf sicherheitskritische Kommunikationssysteme spezialisierten Unternehmens ist in Wien wie auch in Frankfurt gelistet. Zugleich ist der Nachbar im Norden der mit Abstand größte Auslandsmarkt. Mit den lokalen Umsatzzahlen seiner zumeist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



