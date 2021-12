Dr. Reuter IR: CoinAnalyst bringt Orientierung in den Krypto-Handel

Quelle: IRW Press

Das deutsch-kanadische Startup will den Handel mit Kryptowährungen aufrollen. Das Instrument dafür ist eine auf Big Data und künstlicher Intelligenz basierende Analyseplattform. Bis 2023 strebt das Unternehmen eine Zahl von mehr als 50.000 zahlenden Nutzern an. Die Aktie ist neu an der Frankfurter Börse.

Der Handel mit Kryptowährungen wächst in einem atemberaubenden Tempo. Allein der Handelsumsatz von Bitcoin belief sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung