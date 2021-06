Dr. Reuter IR: Biofrontera arbeitet am nächsten Umsatzsprung für Ameluz

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Quelle: IRW Press

Der von den Erlösanteilen zweitgrößte Markt Deutschland spielt eine strategische Schlüsselrolle für das Hauptprodukt des Spezialpharmaunternehmens.

Biofrontera ist in Deutschland mit dem verschreibungspflichtigen Medikament Ameluz® Marktführer in der photodynamischen Therapie (PDT) bei der Behandlung von Aktinischer Keratose (AK) und des Basalzellkarzinom. Bei diesen durch intensive Sonneneinstrahlung entstehenden Hautschäden, die eine Vorstufe von Hautkrebs bzw. bereits Hautkrebs darstellen, hat Ameluz in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung