Dr. Ralf Stegner: SPD und DGB sind starke Partner

Kiel (ots) - Zum heutigen Besuch von Vertretern des DGB Nord beider Sitzung der SPD-Landtagsfraktion erklärt derFraktionsvorsitzende, Ralf Stegner:"SPD und DGB sind starke Partner. Uns eint das Eintreten für guteArbeitsbedingungen, guten Lohn und die Stärkung derArbeitnehmerrechte. Wir freuen uns über den Besuch des frischwiedergewählten DGB-Vorsitzenden Uwe Polkaehn, den wir alskonstruktiven Begleiter unserer Arbeit sehr schätzen.Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass die schwarze Ampel dieRechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht vergisst undgegen eine Aufweichung der Mindestlöhne unter Deckmantel desBürokratieabbaus kämpfen.In Zeiten, in denen die schwarze Ampel das Ziel proklamiert,"mittelstandsfreundlichstes Bundesland" zu werden, anstatt das "Landder guten Arbeit" weiterzuentwickeln, ist es wichtig, dass wirgemeinsam für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten. Dass imMittelstandsbeirat Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmernicht mit am Tisch sitzen dürfen, ist Ausdruck des schlechtenVerhältnisses der Liberalen zu dieser Interessenvertretung. Außerdemzeigt es den Mangel an Wertschätzung und das fehlende Interessedieser Landesregierung insgesamt für die Bedürfnisse unsererArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei sind es gerade sie, die zumwirtschaftlichen Erfolg am meisten beigetragen haben.Schleswig-Holstein darf nicht zu einer Arbeitgeberlobby werden - aberdie Schwarze Ampel ist auf dem besten Weg dorthin.Zusammen mit dem DGB setzen wir uns darüber hinaus für einenzusätzlichen Feiertag für Schleswig-Holstein ein. Ein zusätzlicherFeiertag stellt einerseits eine Wertschätzung für Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer und andererseits einen Ausgleich im Nord-Süd-Gefälledar. Dieses Jahr haben wir das Reformationsjubiläum einmalig auch inSchleswig-Holstein zum gesetzlichen Feiertag gemacht.Schleswig-Holstein bleibt aber weiterhin eines der Bundesländermit der niedrigsten Zahl an gesetzlichen Feiertagen. Neun Feiertageim Norden stehen 13 in Bayern gegenüber. Wir wollen, dass auch dieBeschäftigten in Schleswig-Holstein zukukünftig dauerhaft von einemzusätzlichen gesetzlichen Feiertag profitieren."