Dr. Ralf Stegner: Rückblick auf 70 Jahre SPD-Landtagsfraktion

Kiel (ots) - Zu der heutigen Veranstaltung derSPD-Landtagsfraktion anlässlich ihres 70jährigen Bestehens erklärtder Fraktionsvorsitzende Dr. Ralf Stegner:Im Rückblick aus dem Jahr 2017 fällt es sehr schwer, sich daspolitische Klima und die Arbeitsbedingungen vorzustellen, unter denendie erste SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag 1947 ihreArbeit aufnahm. In dem vom Krieg zerstörten Land mussten Wohnraum,Versorgung und Arbeit nicht nur für die Überlebenden des Krieges ausSchleswig-Holstein, sondern auch für Millionen von Flüchtlingengesichert werden. Wir können noch heute stolz darauf sein, dass diesunter sozialdemokratischer Verantwortung gelungen ist.Die Regierungszeit der SPD dauerte leider nicht lange, und in denachtunddreißig Jahren zwischen 1950 und 1988 fiel der Fraktion dieHauptaufgabe zu, aus der Opposition heraus Politik zu gestalten. DassOpposition nicht Macht- und Einflusslosigkeit bedeuten muss, ist mitgroßen Namen wie Jochen Steffen und Klaus Matthiesen verbunden. Siehaben großen Anteil daran, dass die Stimme derschleswig-holsteinischen SPD in unserer Gesamtpartei gehört wurde.Der Regierungswechsel von 1988 lag nicht nur an der so genanntenBarschel-Affäre. Das Land brauchte einen politischen Neuanfang, derin der Regierung Engholm und später in der Regierung Simonis und derSPD-Landtagsfraktion auf den Weg gebracht wurde. Auch dieKüstenkoalition mit Ministerpräsident Albig zählt zu den politischenErfolgsgeschichten der SPD-Landtagsfraktion.70 Jahre SPD-Landtagsfraktion sind eine Geschichte von Erfolgen,Niederlagen, Zusammenhalt und Herausforderungen. PolitischeLangeweile gab es in den Jahren nie.Die SPD-Landtagsfraktion will deshalb am heutigen Abend eineBilanz ziehen und mit unserem früheren Fraktionsvorsitzenden,Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Björn Engholm darübersprechen, wie wir diesen wechselvollen Weg gemeinsam gestaltet haben.