Dr. Ralf Stegner: Kriminalitätsopfer sind auf die Hilfe des Weißen Rings angewiesen

Kiel (ots) - Zum Rücktritt des ehemaligen Justizministers undLandesvorsitzenden des Weißen Rings, Uwe Döring und dessenStellvertreter, Uwe Rath erklärt der Vorsitzende derSPD-Landtagsfraktion, Dr. Ralf Stegner:Der Weiße Ring lebt vor allem von den Menschen, die sichehrenamtlich einbringen. Mit dem ehemaligen Justizminister Uwe Döringund dem ehemaligen Kriminalbeamten Uwe Rath, der sich schon in seineraktiven Dienstzeit für die Opfer von Gewaltkriminalität einsetzte,verliert der Weiße Ring zwei wichtige Pfeiler seiner Arbeit und ichmöchte ihnen im Namen der SPD-Fraktion meinen Dank aussprechen.Die Arbeit des Weißen Ringes für die Opfer von Kriminalität isteine nicht zu unterschätzende Aufgabe in einer Gesellschaft, in dersich die Opfer leider allzu häufig alleine gelassen fühlen. Ich habedeshalb mit Entsetzen von den schweren Vorwürfen gegen einenehemaligen Mitarbeiter des Weißen Ringes erfahren und hoffe, dassalle, im Interesse der Opfer, zu einer schnellen Aufklärungbeitragen. Auch wenn es sich nur um Vorwürfe gegen eine einzelnePerson handelt, so sind sie doch geeignet, das Vertrauen in denWeißen Ring zu schädigen. Es darf aber nicht der Hauch des Eindrucksentstehen, dass Menschen nach Gewalttaten beim Weiße Ring nichtgeholfen wird, sondern sie stattdessen zum zweiten Mal zum Opfergemacht werden. Das haben die vielen anderen untadelig undunermüdlich arbeitenden Helferinnen und Helfer des Weißen Rings nichtverdient. Viele Kriminalitätsopfer sind auf ihre Hilfe angewiesen.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell