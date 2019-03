Dr. Rainer Mellwig neuer Präsident des Zollkriminalamts in Köln (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Am 14. März 2019 wurde Dr. Rainer Mellwig in das Amt desPräsidenten des Zollkriminalamts in Köln eingeführt. Er übernimmt dasAmt von Norbert Drude, der in den Ruhestand tritt.Rund 140 Gäste aus Justiz, Wirtschaft, Verwaltung und Politiknahmen an dem feierlichen Festakt auf dem Gelände der ehemaligenKaserne "Moorslede" - seit 1998 der Sitz des Zollkriminalamtes (ZKA)- teil.Im Rahmen der Feierstunde dankte die Leiterin der Zollabteilung imBundesministerium der Finanzen, Tanja Mildenberger, dem scheidendenPräsidenten, Norbert Drude, für seine großen Verdienste und würdigteseinen Nachfolger, Dr. Rainer Mellwig, als versierten Kenner derZollverwaltung und des Zollfahndungsdienstes, unter dessen Leitungsich das Zollkriminalamt auch weiterhin den globalenHerausforderungen erfolgreich stellen könne."Neben seiner außerordentlichen fachlichen Qualifikation bringtDr. Mellwig eine ausgeprägte Berufserfahrung, insbesondere in derinternationalen Zusammenarbeit, mit. Ich freue mich sehr auf eineerfolgreiche Zusammenarbeit", so die Präsidentin derGeneralzolldirektion (GZD) Colette Hercher bei ihrer Begrüßung.Der neue ZKA-Präsident Dr. Mellwig betont: "Ich freue mich aufmeine neue Aufgabe in der Generalzolldirektion und eine intensive,konstruktive Zusammenarbeit mit den zahlreichen nationalen undinternationalen Partnern sowie den Kolleginnen und Kollegen aus demZollfahndungsdienst. In diesen herausfordernden Zeiten ist einewirksame Kriminalitätsbekämpfung nur mit vereinten Kräften möglich".Werdegang von Dr. Rainer MellwigDer 1957 in Duisburg geborene Jurist Dr. Rainer Mellwig trat 1989in die Bundesfinanzverwaltung ein. Sein dienstlicher Weg führte ihnbereits Ende 1989 in das Zollkriminalinstitut - das Amt, aus dem 1992das ZKA hervorging. 1992 wurde Dr. Mellwig in das BMF, zunächst indas Zollfahndungsreferat berufen, bevor er in das Referat fürInternationale Zusammenarbeit wechselte. Nach langjähriger Tätigkeitbei der Weltzollorganisation in Brüssel in Funktion eines des DeputyDirector Enforcement & Compliance kehrte er im Jahr 2007 in das ZKAzurück, um den Bereich Außenwirtschaft/Exportkontrolle zu leiten.Bevor er am 2. Januar 2019 seinen Dienst als Präsident des ZKAantrat, war er ständiger Vertreter des Direktionspräsidenten DVI derGeneralzolldirektion (Grenzüberschreitender Warenverkehr/BesonderesZollrecht) am Standort Nürnberg.Das Zollkriminalamt (ZKA) mit rund 1.200 Beschäftigten ist dieZentrale des deutschen Zollfahndungsdienstes, dessen Hauptaufgabe dieVerfolgung und Verhütung der mittleren, schweren und organisiertenZollkriminalität ist. Es koordiniert und lenkt die Ermittlungen derbundesweit acht Zollfahndungsämter. Das Zollkriminalamt ist alsDirektion VIII Teil der Generalzolldirektion, einer Bundesoberbehördeim Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionDietmar ZwengelTelefon: 0228/303-11800Pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell