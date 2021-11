Dr. Rainer Dulger als Arbeitgeberpräsident einstimmig wiedergewählt (BDA)

Berlin (ots) -Dr. Rainer Dulger ist als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) einstimmig wiedergewählt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm heute in Berlin in geheimer Wahl für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen aus. Dulger ist seit dem 26. November 2020 ehrenamtlicher Präsident der BDA.Dr. Rainer Dulger: "Es ist für mich eine große Ehre Arbeitgeberpräsident zu sein. Vor uns steht ein riesiger Strukturwandel, der zu grundlegenden Veränderungen in der deutschen Wirtschaft führen wird und für unser Land und unsere Gesellschaft ein prägendes Thema unserer Zeit ist. Wer ihn nur verwaltet, der scheitert - nur wer gestaltet wird am Ende des Jahrzehntes noch ein Player sein. Das gilt für Unternehmen, wie für politische Mehrheiten.Ankündigungen von Aufbruch und einer Zukunftskoalition dürfen nicht nur Floskeln bleiben. Aufbruch bedeutet für mich nicht mehr Regulierung und Belastungen. Aufbruch bedeutet wirtschaftliche Dynamik mit Vertrauen in die Kreativität der Menschen in den Betrieben vor Ort. Und Aufbruch geht nur mit Respekt auch vor Eigentum, unternehmerischer Leistung, Gründergeist, Selbstständigkeit, Risikoübernahme und der Verantwortung für Arbeitsplätze.Wer die Sozialversicherungen erhalten will, der muss sie reformieren. Wer vorgaukelt, es könne alles und noch mehr versprochen werden, der zerschlägt das Fundament der beitragsfinanzierten Versicherungen und nimmt Kurs auf ein Sozialsystem, das staatsgeleitet und steuerfinanziert von Kassenlage und politischen Opportunitäten abhängig ist. Wir Arbeitgeber sind für sensible, aber konsequente Reformen in allen sozialen Sicherungssystemen.Was mich wirklich als Unternehmer umtreibt ist die Frage: Wollen wir eigentlich noch Unternehmer in diesem Land? Wie attraktiv ist es in diesem Land zu gründen und die Arbeitsplätze von morgen zu schaffen? Wenn wir noch Unternehmer in diesem Land haben wollen, ..."Vollständige Pressemitteilung hier (https://arbeitgeber.de/dr-rainer-dulger-als-arbeitgeberpraesident-einstimmig-wiedergewaehlt/).Pressebilder Arbeitgeberpräsident Dulger: https://arbeitgeber.de/newsroom/fotos-videosPressekontakt:BDA; Julika Lendvai, Abteilungsleiterin Kommunikation; Larissa Sengfelder, PressesprecherinT: +49 30 2033-1800 E: Kommunikation@arbeitgeber.deOriginal-Content von: BDA - Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände, übermittelt durch news aktuell