Dr. Polleit: „Null- und Negativzinsen in den USA – und das Geldchaos ist Perfekt!“

Der Gegussa-Podcast mit Dr. Polleit: (1) Die Fed treibt die US-Zinsen wieder in Richtung Nulllinie; Negativzinsen bleiben dabei eine extreme Option. Doch die "Zinsbefreiung" des US-Dollar als Weltleitwährung wäre verheerend. Sie käme einer Abkehr vom kapitalistischen Wirtschaften, einem Angriff auf Freiheit und Wohlstand in der westlichen Welt gleich. (2) Die Bundesregierung will die Obergrenze für Bargeldkäufe von Edelmetallen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung