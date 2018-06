Dr. Philip Koehn neuer Vorstandsvorsitzender der Borgward Group AG (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Aufsichtsrat der Borgward Group AG hat Dr. Philip Koehn mitWirkung zum 1. Juli zum neuen Vorstandsvorsitzenden des StuttgarterAutomobilherstellers berufen.Dr. Koehn, der weiterhin auch den Bereich Forschung undEntwicklung im Vorstand verantworten wird, tritt die Nachfolge vonUlrich Walker an, der seit April 2015 an der Spitze des Unternehmensstand. "Borgward tritt in eine neue Phase seiner Entwicklung ein.Plan- und verabredungsgemäß vollziehen wir mit dem Beginn dieserneuen Phase auch den Wechsel an der Spitze", sagte derAufsichtsratsvorsitzende Christian Borgward in Stuttgart undergänzte: "Wir sind davon überzeugt, dass Herr Dr. Koehn diehervorragende Arbeit von Herrn Walker erfolgreich fortsetzen und dasUnternehmen vorwärtsbringen wird." Borgward hat in den vergangenenJahren stark auf seine Wurzeln und den Pioniergeist gesetzt, um dieMarke bekannt zu machen. Mit dem Marktstart in Europa richtet derKonzern nun den Fokus auf das, was den Pioniergeist von Borgwardheute und in Zukunft ausmachen wird: Elektromobilität, innovativeTechnologien, ansprechendes und modernes Design und Digitalisierungsowie die Differenzierung durch eine hohe Kundennähe.Der Aufsichtsrat dankte Herrn Walker für seine Arbeit. "HerrWalker hat Borgward in den vergangenen mehr als drei Jahrenentscheidend geprägt und eine solide Basis geschaffen, damit sichBorgward wieder in der Automobilindustrie etablieren kann", soChristian Borgward weiter. Dazu zählten der Aufbau der Strukturen desKonzerns und der Marktstart in China, Südostasien, dem MittlerenOsten, Südamerika und in Deutschland. Herr Walker wird demUnternehmen bis zum Jahresende beratend zur Verfügung stehen. "Ichbin stolz darauf, Teil der Wiedergeburt von Borgward gewesen zu sein.Mit dem Marktstart in Deutschland kann ich wie geplant und vollerZuversicht den Vorstandsvorsitz an meinen Nachfolger Dr. Philip Koehnübergeben", sagte Walker.Dr. Philip Koehn war mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Vorstand fürForschung und Entwicklung bestellt worden. Zuletzt war er Leiter derEntwicklung beim britischen Luxushersteller Rolls-Royce.Weitere Informationen:BORGWARD Group AGKriegsbergstrasse 1170174 StuttgartMarco DalanHead of Global CommunicationsTelefon +49 711 365101041E-Mail marco.dalan@borgward.comwww.borgward.comOriginal-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell