Dr. Philip Just Larsen zum Chief Scientific Officer (CSO) ernannt

Aachen (ots) - Grünenthal hat heute bekannt gegeben, dass PhilipJust Larsen zum Chief Scientific Officer (CSO) und Mitglied derKonzerngeschäftsführung ernannt worden ist. Er übernimmt die Leitungvon Grünenthals Forschungs- und Entwicklungsorganisation am 01. Juli2018. Zurzeit arbeitet Philip Just Larsen für Sanofi im BereichForschung und Entwicklung am Standort Frankfurt. Dort ist er alsGlobal Head of Diabetes Research and Translational Medicine und ChiefScientific Officer German Hub tätig.Philip Just Larsen hat Medizin studiert, ist ausgebildeterInternist und Neurologe und hat auf dem GebietNeurowissenschaften/Endokrinologie promoviert. Er verfügt überumfangreiche Erfahrungen in der Arzneimittelforschung und in dererfolgreichen Überführung von präklinischen Projekten in dieklinische Entwicklung. Im Laufe seiner Karriere hatte erinternationale Management-Positionen in den Forschungs- undEntwicklungsorganisationen von Eli Lilly und Novo Nordisk inne.Höhepunkte seiner bisherigen Karriere sind die Gründung und Leitungdes Biotech-Unternehmens Rheoscience A/S und seine maßgeblichepersönliche Beteiligung an der Entwicklung von drei neuenWirkstoffen, die eine Marktzulassung erhielten: Victoza®/Saxenda®,Lyxumia®, and Trulicity®.Philip Just Larsen ist dänischer Staatsangehöriger und eineinternational erfahrene Führungskraft mit Stationen in Dänemark, denUSA, Großbritannien und Deutschland. Er spricht Dänisch, Englisch undDeutsch. Philip Just Larsen ist verheiratet und hat zwei Kinder."Philip Just Larsen wird Grünenthal auf vielseitige Weisebereichern: mit seinem außerordentlichen Forschergeist, seinenFührungserfahrungen im Bereich Forschung und Entwicklung und seinerBereitschaft, den kooperativen Arbeitsansatz innerhalb und außerhalbunserer Forschungs- und Entwicklungsorganisation weitervoranzutreiben. Im Laufe seiner Karriere konnte er Patienten bereitsinnovative Medikamente zur Verfügung stellen," sagte GabrielBaertschi, CEO Grünenthal. "Wir freuen uns sehr, Philip Just Larsenals neues Mitglied der Konzerngeschäftsführung begrüßen zu können.Wir haben mit ihm einen hervorragenden Geschäftsführer gewonnen, derall seine Kräfte einsetzen wird, um unsere Organisationweiterzuentwickeln und unseren langfristigen Erfolg zu sichern,"erklärte Dr. Wilhelm Moll, Beiratsvorsitzender Grünenthal."Ich freue mich sehr über meine neue Rolle bei Grünenthal. DasUnternehmen ist der Forschung verpflichtet, um innovative Lösungenfür Patienten zu entwickeln. Als promovierter Mediziner mitKlinikerfahrung im Bereich Neurologie konnte ich bereits Einblicke inGrünenthals Kernkompetenz - die moderne Schmerzbehandlung - erhalten,und ich freue mich, zur Entwicklung neuer, innovativer Lösungenbeitragen zu können, die Patienten zugutekommen," sagte Philip JustLarsen.Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt. Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen inFamilienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sindin insgesamt 32 Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerikaund den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehrals 155 Ländern erhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeitenweltweit für Grünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd.EUR.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf LinkedIn "Grunenthal Group".Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Stepan Kracala, Head Global CommunicationsTel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala@grunenthal.comGrünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany