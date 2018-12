Dr. Pfleger Arzneimittel übernimmt exklusiven Vertrieb von Mitem® gegen Harnblasenkarzinom in Deutschland (FOTO)

Bamberg (ots) -Mit dem Abschluss einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mitVygoris Ltd., London, für Mitem® zur Behandlung vonHarnblasenkarzinom baut Dr. Pfleger Arzneimittel, Bamberg, dasProduktsortiment in den Bereichen Urologie und Onkologie zügig weiteraus.Das Chemotherapeutikum Mitem® mit dem Wirkstoff Mitomycin wird alsintravesikale Instillation in die Blase zur Rezidivprophylaxe beioberflächlichem Harnblasenkarzinom nach transurethraler Resektion(TUR) eingesetzt. Die Behandlung erfolgt in der Regel durch denniedergelassenen Urologen, der den Wirkstoff erst in wöchentlichemAbstand und dann monatlich über einen Zeitraum von bis zu einem Jahroder auch länger verabreicht."Mitem® ergänzt unser starkes Produktportfolio in idealer Weiseund wir sind nun auch beim Harnblasenkarzinom in der Lage,spezialisierte und gut handhabbare Therapielösungen anzubieten", soDr. Günter Auerbach, Geschäftsführer des mittelständischenPharmaunternehmens Dr. Pfleger Arzneimittel. "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit Vygoris, einem Tochterunternehmen desfranzösischen Herstellers Substipharm", ergänzt Ralf Will, ebenfallsGeschäftsführer.Das Portfolio von Dr. Pfleger Arzneimittel umfasst Arzneimittel,Medizinprodukte und weitere Gesundheitsprodukte aus den BereichenUrologie, Gynäkologie und Dermatologie sowie der Selbstmedikation vonSchmerzen, Heiserkeit und Haargesundheit. Erzielte Überschüsse desUnternehmens fließen in die gemeinnützige Doktor RobertPfleger-Stiftung, die sich seit Jahrzehnten für sozialcaritative,wissenschaftliche und medizinische Projekte engagiert.Pressekontakt:Weitere Informationen sind erhältlich bei:Dr. R. Pfleger GmbH96045 Bambergwww.dr-pfleger.deinfo@dr-pfleger.deOriginal-Content von: Dr. Pfleger Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell