Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH baut Standort Bamberg weiter aus (FOTO)

Bamberg (ots) -Das mittelständische Pharmaunternehmen legt mit dem Bau einesneuen Verwaltungsgebäudes den Grundstein für das weitere Wachstum amStandort Bamberg.Mit dem Spatenstich würdigen lokale Vertreter aus Politik undWirtschaft gemeinsam mit den Geschäftsführern Dr. Günter Auerbach undRalf Will und Mitgliedern des Verwaltungs- und Stiftungsrats derDoktor Robert Pfleger-Stiftung den Baubeginn des neuenVerwaltungsgebäudes der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH."Mit dem heutigen Spatenstich bekennt sich Firma Dr. Pflegererneut zum Standort und stärkt unseren Wirtschaftsstandort Hallstadtnachhaltig. Für dieses Vertrauen gilt mein besonderer Dank der FirmaDr. Pfleger, allen voran den Geschäftsführern Ralf Will und Dr.Günter Auerbach sowie allen am Projekt Beteiligten", so Thomas Söder - Bürgermeister der Stadt Hallstadt.Das Unternehmen produziert, entwickelt und vertreibt mit über 375Mitarbeitern ein Produktsortiment von über 60 Arzneimitteln undMedizinprodukten aus den Bereichen der Urologie, Dermatologie,Gynäkologie sowie der Selbstmedikation von Schmerzen, Heiserkeit undder Haargesundheit. Eigentümer ist die Doktor RobertPfleger-Stiftung, in welche die Überschüsse des Unternehmens fließen.Ziel der Stiftung ist es, die Arbeitsplätze des Unternehmens zuerhalten und medizinische Forschungsvorhaben sowie sozial-caritativeProjekte zu unterstützen.Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH produziert seit 1945 am StandortBamberg/Hallstadt und erweiterte diesen zuletzt 2009 um eine größereProduktion. Da die Verwaltungs- und Betriebsgebäude zum jetzigenZeitpunkt noch räumlich getrennt sind, erreicht das mittelständischeUnternehmen mit dem Neubau ein lang gesetztes Ziel: denZusammenschluss beider Standorte unter einer gemeinsamen Adresse. Mitdem anstehenden Bauprojekt wird damit ein neuer Meilenstein in derFirmengeschichte gesetzt."Wir wollen damit nicht nur eine engere Verzahnung aller Bereicheund Abteilungen erreichen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit undStärke von Dr. Pfleger Arzneimittel signalisieren", erklärtGeschäftsführer Ralf Will.Gemäß dem Claim "Was zählt, ist der Mensch", soll sich die neueArbeitswelt flexibel auf die Anforderungen der Zukunft anpassenkönnen. Den Mitarbeitern soll dementsprechend eine Campus ähnlicheUmgebung geboten werden, welche es ihnen erlaubt, ihre Potentialefrei zu entfalten."Wir setzen dabei auf eine offene Raumstruktur, Kreativität undWissensaustausch, um die Flexibilität und Innovationskraft desUnternehmens nachhaltig zu steigern", so Geschäftsführer Dr. GünterAuerbach.Die Außenfassade wird Stilelemente der bestehenden Gebäudeaufgreifen und modern interpretieren. Der Einzug in den über 10 Mio.EUR teuren Neubau ist für Anfang 2021 geplant.