Dr. Paul-Otto Faßbender Stiftung fördert Hochschule Düsseldorf: 3 Millionen EUR für neues Seminarzentrum

Düsseldorf (ots) - Mit einer "Housewarming-Party" am 5. Oktober2018 hat die Hochschule Düsseldorf jetzt offiziell alle neun Gebäudeauf dem Campus Derendorf in Betrieb genommen. Darunter auch dasjüngst fertiggestellte Seminarzentrum. Dessen Bau wurde mit einerSumme von 3 Millionen Euro aus dem Stiftungsvermögen der Dr.Paul-Otto Faßbender Stiftung für Bildung und Wissenschaft maßgeblichunterstützt. "Ich gratuliere der Hochschule Düsseldorf zu diesermodernen Einrichtung. Sie erweitert mit ihrem flexiblen Platzangebotdas attraktive Lernumfeld auf dem Campus - gerade auch in Hinblickauf die wachsende Zahl der Studierenden", so Dr. Dr. h. c. Paul-OttoFaßbender, Vorsitzender der privaten Stiftung.Das Seminarzentrum in Gebäude 9 schafft mit seinen vier Hörsälensowie sechs Seminarräumen ein flexibles zusätzliches Raumangebot fürrund 500 Studierende. "Mit ihrer großzügigen Förderung hat die Dr.Paul-Otto Faßbender Stiftung für Bildung und Wissenschaft den Bauunseres Seminarzentrums erst möglich gemacht. Es trägt nun wesentlichdazu bei, unseren Studierenden einen optimalen, geregelten undqualitativ hochwertigen Studienbetrieb zu ermöglichen", unterstreichtdie Präsidentin der Hochschule Düsseldorf, Prof. Dr. Brigitte Grass."Chancengerechtigkeit ist seit mehr als 80 Jahren der leitendeKerngedanke der Unternehmerfamilie Faßbender. Ich persönlich verstehedarunter insbesondere einen leichten Zugang zu Bildung und Wissen.Deshalb sehe ich es in meiner gesellschaftlichen Verantwortung alsUnternehmer, hierzu meinen Beitrag zu leisten", erläutert der privateStifter Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender, der gleichzeitigVorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär des DüsseldorferVersicherers ARAG SE ist. Dessen Konzernzentrale, der ARAG Tower,befindet sich am Mörsenbroicher Ei und damit in unmittelbarerNachbarschaft der Hochschule Düsseldorf.Die Dr. Paul-Otto Faßbender Stiftung für Bildung und Wissenschaftwurde im Jahr 2012 gegründet. Ihr primäres Ziel ist es, die Forschungund Lehre an Hochschulen und sonstigen Forschungseinrichtungen zufördern sowie Einrichtungen und Projekte zu unterstützen, die derBildung in Geistes- und Naturwissenschaften, aber auch im musischen,kulturellen und fremdsprachlichen Bereich dienen.Pressekontakt:Dr. Paul-Otto Faßbender Stiftung für Bildung und WissenschaftARAG Platz 140472 DüsseldorfTelefon 0211/86575-0Fax 0211/86575-23info@pof-stiftung.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell