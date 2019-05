Dr. Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei eröffnet No-Spy-Konferenz in Stuttgart

Berlin/Stuttgart (ots) - Am kommenden Wochenende findet inStuttgart die 8. No-Spy Konferenz [1] statt. Dr. Patrick Breyer,Jurist, Bürgerrechtler und Spitzenkandidat der Piratenpartei zurEuropawahl, eröffnet die Konferenz am Freitag mit einer Keynote zumThema "Video-Lügendetektorforschung der EU" [2]. Breyer stellt inseinem Vortrag unter anderem seine Klage gegen die Geheimhaltungdieses EU-Projektes (iBorderCtrl) vor.Wann: Freitag, 17. Mai 18:00 - 19:00 UhrWo: Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstr. 4, 70174 StuttgartBreyer warnt: "Die geheime Entwicklung solcherHokuspokus-Technologien schafft Begehrlichkeiten. Der einmal für dieEinreise entwickelte 'Video-Lügendetektor' könnte schnell auch imsonstigen behördlichen und kommerziellen Bereich zum Einsatz kommen,um Menschen auszuforschen und ihre Angaben zu kontrollieren.Ständiges Misstrauen und Generalverdacht zerstören unsere freie undoffene Gesellschaft. Europa sollte lieber etwas gegen die gefährlicheUnsicherheit unserer Informationstechnik tun, statt der rechtenBedrohungs- und Migrationshysterie nachzugeben."Die No-Spy Konferenz vom 17.-19. Mai bildet den Auftakt dererstmals in Stuttgart stattfindenden Privacy Week [3]; eine Woche mitdezentralen Veranstaltungen, Workshops, Vorträgen allerinteressierten Organisationen, Verbände, Hochschulen etc. überall inStuttgart. Eine Woche, die ganz im Zeichen von Privatsphäre,Datenschutz und persönlicher Cybersicherheit steht.Quellen/Fußnoten:[1] 8. No-Spy Konferenz: https://no-spy.org/[2] "Video-Lügendetektor" für Reisende: Patrick Breyer verklagtEU-Kommission wegen Geheimhaltung des Projektshttp://ots.de/dP8wz6[3] Privacy Week Stuttgart: https://privacyweekstuttgart.orgPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell