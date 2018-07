Dr. Otto Hünnerkopf: Mehr Fördermittel zur Sicherstellung der Wasserversorgung - Reines Trinkwasser und saubere Gewässer sind Voraussetzung für Gesundheit, Wohlstand und Lebensqualität in Bayern

München (ots) - Der Freistaat Bayern fördert verstärkt dieSanierung von Trink- und Abwasseranlagen, um die Versorgung mitsauberem Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser sicherzustellen."Reines Trinkwasser und saubere Gewässer sind Voraussetzung fürGesundheit, Wohlstand und Lebensqualität in Bayern", sagt Dr. OttoHünnerkopf, Mitglied der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag undStellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt undVerbraucherschutz. Der Staat werde deshalb den Kommunen bei ihrenAufgaben in Härtefällen verstärkt mit Zuwendungen helfen.Um unzumutbare Belastungen bei der Sanierung derwasserwirtschaftlichen Infrastruktur zu vermeiden, fördert derFreistaat Kommunen bereits seit Anfang 2016 in besonderenHärtefällen. Hierfür stehen pro Jahr bis zu 70 Millionen Euro zurVerfügung - die Förderung war bislang allerdings bis Ende 2019befristet. Nun soll sie mit Unterstützung der CSU-Fraktion bis31.12.2021 weitergeführt und zudem ausgebaut werden. Eckpunkte derVerbesserung sind das Absenken der Härtefallschwellen, damit mehrGemeinden einen Förderantrag stellen können, sowie das Anheben derFörderpauschalen bei teuren Maßnahmen, um den steigenden BaupreisenRechnung zu tragen. Zudem sollen die Zuwendungen nicht längergedeckelt und die Verfahren vereinfacht werden. Hünnerkopf: "Durchdie Novellierung werden mehr Kommunen als bislang von denFördermitteln profitieren. Das Wohnen in ländlichen und insbesonderestrukturschwachen Gebieten muss auch bei anstehenden hohenInvestitionen in den Erhalt der wasserwirtschaftlichenInfrastrukturen bezahlbar und attraktiv bleiben."Aktuell hat das Bayerische Umweltministerium im Landtag einenEvaluierungsbericht der Förderrichtlinien mit denOptimierungsvorschlägen vorgelegt. Ziel ist es laut Hünnerkopf nun,die optimierten Förderrichtlinien durch Novellierung derHärtefallförderung nach "RZWas 2016" noch in diesem Sommer zuveröffentlichen.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell